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Nutrients: Найден доступный японский продукт для улучшения памяти всего за 12 недель

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Nutrients: Найден доступный японский продукт для улучшения памяти всего за 12 недель
Здоровье
Фото: @freepik.com

Исследование учеными ключевых компонентов японской кухни выявило полезные свойства соуса васаби - корня растения, близкого к хрену. 

Экстракт васаби способствует улучшению памяти. Об этом свидетельствует исследование с участием 72 здоровых людей от 60 до 80 лет. 

Участники, принимавшие этот продукт перед сном в течение 3-х месяцев, продемонстрировали улучшение памяти на целых 18%. Особенно выделяется улучшение вербальной эпизодической памяти, связанной со способностью ассоциировать лица и имена. Эксперты связывают данный эффект с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами васаби, защищающими мозг и улучшающими передачу нервных импульсов.

Информационное агентство «Informing»

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