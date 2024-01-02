Nutrients: Найден доступный японский продукт для улучшения памяти всего за 12 недель

Исследование учеными ключевых компонентов японской кухни выявило полезные свойства соуса васаби - корня растения, близкого к хрену.

Экстракт васаби способствует улучшению памяти. Об этом свидетельствует исследование с участием 72 здоровых людей от 60 до 80 лет.

Участники, принимавшие этот продукт перед сном в течение 3-х месяцев, продемонстрировали улучшение памяти на целых 18%. Особенно выделяется улучшение вербальной эпизодической памяти, связанной со способностью ассоциировать лица и имена. Эксперты связывают данный эффект с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами васаби, защищающими мозг и улучшающими передачу нервных импульсов.