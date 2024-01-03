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Невролог РФ Чурилов нашел 5 простых правил хорошего сна, о которых многие не знают

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Невролог РФ Чурилов нашел 5 простых правил хорошего сна, о которых многие не знают
Здоровье
Фото: @drobotdean / freepik.com

Для обеспечения здорового сна врач-невролог Андрей Чурилов рекомендует строго соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время. 

Важно избегать обильного ужина перед сном

Также важно избегать обильного ужина и физических активностей или спорта перед сном, хотя бы за два часа. Расслабляющие ванны, контрастный душ и прохлада в помещении тоже способствуют здоровому сну. 

Выбор ортопедических подушек, матрасов, постельного белья из натуральных тканей обеспечивает комфортные условия для отдыха. 

Соблюдение этих пяти правил поможет обеспечить качественный отдых организма.

Информационное агентство «Informing»

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