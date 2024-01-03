Невролог РФ Чурилов нашел 5 простых правил хорошего сна, о которых многие не знают

Для обеспечения здорового сна врач-невролог Андрей Чурилов рекомендует строго соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время.

Важно избегать обильного ужина перед сном

Также важно избегать обильного ужина и физических активностей или спорта перед сном, хотя бы за два часа. Расслабляющие ванны, контрастный душ и прохлада в помещении тоже способствуют здоровому сну.

Выбор ортопедических подушек, матрасов, постельного белья из натуральных тканей обеспечивает комфортные условия для отдыха.

Соблюдение этих пяти правил поможет обеспечить качественный отдых организма.