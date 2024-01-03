Врач Вялов нашел еду, способную за один вечер вывести из строя поджелудочную

Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов предупреждает о повышенном риске развития острого панкреатита в период новогодних праздников. Врач отмечает, что многие люди склонны к перееданию и перепиванию, употребляя жирные закуски и алкоголь.

Нужно ограничить потребление жирных продуктов

Длительное пребывание за столом, особенно в сочетании с избытком еды и спиртного, может привести к тяжелым последствиям, включая острый панкреатит. Поэтому медик рекомендует ограничивать потребление жирных продуктов и алкоголя, а также активно двигаться, чтобы снизить негативное воздействие на поджелудочную железу.

Танцы и физическая активность могут помочь улучшить общее самочувствие и предотвратить негативные последствия от праздничных застолий.