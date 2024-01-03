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Врач Вялов нашел еду, способную за один вечер вывести из строя поджелудочную

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Врач Вялов нашел еду, способную за один вечер вывести из строя поджелудочную
Здоровье
Фото: freepik.com

Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов предупреждает о повышенном риске развития острого панкреатита в период новогодних праздников. Врач отмечает, что многие люди склонны к перееданию и перепиванию, употребляя жирные закуски и алкоголь. 

Нужно ограничить потребление жирных продуктов

Длительное пребывание за столом, особенно в сочетании с избытком еды и спиртного, может привести к тяжелым последствиям, включая острый панкреатит. Поэтому медик рекомендует ограничивать потребление жирных продуктов и алкоголя, а также активно двигаться, чтобы снизить негативное воздействие на поджелудочную железу. 

Танцы и физическая активность могут помочь улучшить общее самочувствие и предотвратить негативные последствия от праздничных застолий.

Информационное агентство «Informing»

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