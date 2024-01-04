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Эксперты нашли ответ, когда можно сесть за руль после употребления спиртного

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Эксперты нашли ответ, когда можно сесть за руль после употребления спиртного
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Специалисты ГИБДД РФ поделились основными аспектами безопасного управления авто после праздничного застолья. 

Прием воды перед праздником неплохо разбавляет алкоголь

Они рекомендуют активные упражнения и сытный завтрак перед застольем. Кроме того, умеренное употребление алкоголя за несколько часов до мероприятия активизирует ферменты, ответственные за его расщепление. Прием воды перед праздником тоже неплохо разбавляет алкоголь, снижая в крови его концентрацию. Эксперты советуют употребление негазированной жидкости во время еды, а также рекомендуют отказаться от курения. 

После застолья рекомендуется контрастный душ и прогулка на свежем воздухе для ускорения вывода из организма всех токсинов.

Информационное агентство «Informing»

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