Эксперты нашли ответ, когда можно сесть за руль после употребления спиртного

Специалисты ГИБДД РФ поделились основными аспектами безопасного управления авто после праздничного застолья.

Прием воды перед праздником неплохо разбавляет алкоголь

Они рекомендуют активные упражнения и сытный завтрак перед застольем. Кроме того, умеренное употребление алкоголя за несколько часов до мероприятия активизирует ферменты, ответственные за его расщепление. Прием воды перед праздником тоже неплохо разбавляет алкоголь, снижая в крови его концентрацию. Эксперты советуют употребление негазированной жидкости во время еды, а также рекомендуют отказаться от курения.

После застолья рекомендуется контрастный душ и прогулка на свежем воздухе для ускорения вывода из организма всех токсинов.