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Врачи нашли 4 самых ранних признака туберкулеза, которые нельзя игнорировать

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Врачи нашли 4 самых ранних признака туберкулеза, которые нельзя игнорировать
Здоровье
Фото: @stockking / freepik.com

Постоянный кашель, дискомфорт в груди, субфебрильная температура и непроизвольная потеря веса – четыре ранних признака туберкулёза, которые не следует игнорировать. Особенно важно обращать внимание на эти симптомы при отсутствии регулярной флюорографии или проб, таких как Манту. 

В случае возникновения подозрений на заболевание важно консультироваться с врачом

Раннее выявление недуга позволяет начать лечение на ранней стадии, улучшая прогноз и предотвращая возможные осложнения. В случае возникновения подозрений на заболевание важно консультироваться с врачом для дальнейших диагностических мероприятий и назначения соответствующего лечения, пишет Правда.ру.

Информационное агентство «Informing»

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