Daily Mirror: тревогу и бессонницу нашли симптомами нового коронавируса JN.1

В Великобритании ученые выявили два признака новой коронавирусной инфекции JN, сообщает издание Daily Mirror. Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают увеличение числа случаев заражения именно этим вариантом в Исландии, США, Франции, Испании, Великобритании, Португалии.

Управление национальной статистики объявило о появлении двух дополнительных признаков, нехарактерных для подобных заболеваний. Помимо уже хорошо известных симптомов, таких как насморк, кашель, головная боль, ломота, слабость, также выявлены бессонница и тревожность у зараженных людей.