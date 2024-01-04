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Daily Mirror: тревогу и бессонницу нашли симптомами нового коронавируса JN.1

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Daily Mirror: тревогу и бессонницу нашли симптомами нового коронавируса JN.1
Здоровье
Фото: @photoroyalty / freepik.com

В Великобритании ученые выявили два признака новой коронавирусной инфекции JN, сообщает издание Daily Mirror. Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают увеличение числа случаев заражения именно этим вариантом в Исландии, США, Франции, Испании, Великобритании, Португалии.

Управление национальной статистики объявило о появлении двух дополнительных признаков, нехарактерных для подобных заболеваний. Помимо уже хорошо известных симптомов, таких как насморк, кашель, головная боль, ломота, слабость, также выявлены бессонница и тревожность у зараженных людей.

Информационное агентство «Informing»

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