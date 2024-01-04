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Врачи нашли главную ошибку в питании, которая меняет внешность и вызывает воспаление

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Врачи нашли главную ошибку в питании, которая меняет внешность и вызывает воспаление
Здоровье
Фото: @senivpetro / freepik.com

Привычка длительно пребывать за столом и переедать приводит к негативным последствиям, подчеркивают медики. Эксперты предупреждают, что это не только не способствует здоровью желудочно-кишечного тракта, но и оказывает вредное воздействие на внешность. 

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева сообщила, что ЖКТ - это фундамент здоровья, влияющий на усвоение необходимых веществ. Нарушения в нем могут сказаться на состоянии кожи и волос. 

Употребление избыточного количества углеводов считается главной ошибкой, проявляющейся в признаках старения, пишет РГ. При этом стоит учитывать, что такие полезные продукты, как фрукты и сухофрукты, тоже содержат быстрые углеводы, поэтому их потребление следует регулировать.

Информационное агентство «Informing»

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