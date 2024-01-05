Эксперты нашли еду, которую не стоит есть мужчинам

Некоторые продукты могут оказывать крайне негативное воздействие на мужской организм, включая сою, жареную пищу, продукты из высшего сорта муки, дешевую рыбу, обработанное мясо, спиртное. Также рекомендуется избегать чая с мятой, поскольку он может снижать уровень в крови тестостерона.

Эксперты советуют мужчинам придерживаться средиземноморской диеты

Эксперты советуют мужчинам придерживаться средиземноморской диеты, включающей много овощей, бобовых, фруктов, семян, трав, орехов, оливкового масла. Исследования подтверждают, что такая система питания способствует повышению уровня тестостерона. А это в свой черед содействует молодости, снижает риск онкозаболеваний, поддерживает здоровье сердца и мозга.