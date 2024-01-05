Диетолог Кабанов нашел и назвал лучшую разгрузочную диету после праздников

С приходом нового года многие стремятся избавиться от лишнего веса, набранного в период праздников. Эксперты в области питания предлагают решение — это монодиеты и разгрузочные дни, способствующие снижению калорийности рациона и активизации процессов детоксикации.

Идея разгрузочных дней заключается в ограничении рациона несколькими продуктами (фруктами или овощами) с обязательным употреблением воды.

Эндокринолог Дарья Веселова выделяет их положительное влияние на вес, ЖКТ, вывод токсинов.

Ксения Селезнева, врач-диетолог, подчеркивает, что выбор подходящего вида разгрузочного дня зависит от индивидуальных предпочтений. Хотя надо помнить и о потенциальных рисках при выборе диеты и советоваться со специалистом.