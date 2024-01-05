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Диетолог Кабанов нашел и назвал лучшую разгрузочную диету после праздников

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Диетолог Кабанов нашел и назвал лучшую разгрузочную диету после праздников
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

С приходом нового года многие стремятся избавиться от лишнего веса, набранного в период праздников. Эксперты в области питания предлагают решение — это монодиеты и разгрузочные дни, способствующие снижению калорийности рациона и активизации процессов детоксикации. 

Идея разгрузочных дней заключается в ограничении рациона несколькими продуктами (фруктами или овощами) с обязательным употреблением воды.

Эндокринолог Дарья Веселова выделяет их положительное влияние на вес, ЖКТ, вывод токсинов. 

Ксения Селезнева, врач-диетолог, подчеркивает, что выбор подходящего вида разгрузочного дня зависит от индивидуальных предпочтений. Хотя надо помнить и о потенциальных рисках при выборе диеты и советоваться со специалистом.

Информационное агентство «Informing»

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