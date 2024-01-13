Врачи решили раскрыть, от каких болезней люди умирают чаще всего

Развитие медицинских технологий и рост затрат на здравоохранение не снижают уровень смертности в мире.

Главной причиной смерти являются хронические неинфекционные заболевания

Согласно данным ВОЗ, главной причиной смерти являются хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ). Они уносят жизни 41 млн человек ежегодно. Основные факторы риска — это онкология, сердечно-сосудистые недуги, болезни органов дыхания, сахарный диабет.

Медицинские эксперты, выступившие на Всероссийском конгрессе по модификации рисков, обсудили возможные меры по снижению смертности, подчеркивая тем самым важность воздействия на факторы риска, зависящие от образа жизни человека.