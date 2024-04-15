Названы марки чая, сокращающие жизнь: в них обнаружили пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Недавнее исследование выявило, что даже дорогие сорта чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества.

Некоторые марки чая оказались опасными для здоровья

Специалисты приобрели 48 образцов черного чая от 35 популярных брендов, включая листовой и пакетированный, от производителей из разных стран. Чай проверяли на 178 параметров качества и безопасности. Некоторые марки, такие как Globus, Basilur, Dilmah, «Краснодарский« от «Торгового дома Дагомысчай", "Азерчай» и »Золотая чаша», оказались опасными из-за превышения норм плесени, пестицидов или наличия бактерий кишечной палочки.

Однако, следует отметить, что наличие этих веществ может быть связано с качеством сырья и условиями хранения. Нужно отметить, что российское законодательство не устанавливает нормы на содержание бактерий в чае, пишет ngnovoros.ru.