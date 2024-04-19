Упрямый жир на животе будет таять по ночам: выпейте это средство и ложитесь спать

Доктор наук, специалист по микрохирургии, ортопедии и мануальной терапии Руслан Масгутов, отмечает, что хронический недосып и избыточный сон могут способствовать ожирению. Он рассказывает о методах похудения во время сна, подчеркивая важность воздержания от еды за 2 часа до сна для оптимального очищения организма.

Употребление теплой воды перед сном

Избегание переедания перед сном поможет предотвратить «вечеринку с шампанским и уборку» в организме. Рекомендации включают также употребление теплой воды перед сном для детоксикации и снижения калорийности, а также избегание использования телефона перед сном из-за его синего света, мешающего выработке мелатонина.

Доктор советует придерживаться постоянного графика сна и бодрствования, включая выходные, и спать обнаженным для лучшего «дыхания» кожи и расщепления жиров. Однако он подчеркивает, что статья носит информационный характер, и рекомендует проконсультироваться со специалистом перед принятием решений, пишет ngnovoros.ru.