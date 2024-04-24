Диетолог Михалёва назвала самый вредный вариант завтрака

Врач-диетолог Оксана Михалёва подчеркнула вред быстрых завтраков, таких как подушечки, мюсли, хлопья, гранола для здоровья человека. Она назвала хлопья одним из самых вредных вариантов завтрака из-за потери витаминов и микроэлементов, а также добавления химических веществ.

В мюсли и граноле, по словам врача-диетолога, есть много растительного масла, сахара, других высококалорийных ингредиентов, таких как цукаты и шоколад. Михалёва в связи с этим рекомендует полностью избегать таких продуктов, называя их просто сладостями, замаскированными как полезные.