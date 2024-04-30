Назван ТОП-3 продуктов, которые для организма губительнее жирного мяса с майонезом

Вредные привычки могут приводить к проблемам со здоровьем. Например, отказ от мяса без веских причин может быть вреден, поскольку белок, содержащийся в нем, необходим для организма. Однако употребление мяса следует ограничивать, предпочтительно 2 или 3 раза в неделю. Хотя шашлыки с майонезом могут быть допустимы для здорового человека, следует избегать магазинных соусов, богатых рафинированными маслами.

Может быть опасно для здоровья

Эксперты рекомендуют обогащать свой рацион клетчаткой, предпочитая свежие овощи и зелень, чтобы уменьшить риск возникновения проблем с ЖКТ. А вот добавление стоявшего несколько часов в тепле соуса к пище может быть опасно для здоровья, поэтому стоит быть внимательным при выборе продуктов для пикника и следить за их качеством, пишет РГ.