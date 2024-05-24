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Ученые назвали 5 признаков, которые грозят человеку скорой смертью

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Ученые назвали 5 признаков, которые грозят человеку скорой смертью
Здоровье
Фото: @stockking / freepik.com

Ученые Национального института старения в США назвали признаки, которые могут указывать на скорую кончину человека. Об этом сообщает The Daily.

Симптомов приближающейся смерти

Среди симптомов приближающейся смерти выделяются одышка и ощущение нехватки воздуха. Другие тревожные признаки включают повышенную тревожность, депрессию, ухудшение внимания, концентрации. К иным признакам скорой кончины относятся повышенная усталость, пассивность, длительное пребывание в состоянии покоя, сонливость.

Исследование показало, что эти данные могут быть полезны в медицине для своевременной организации необходимой помощи и поддержки пациентам в критическом состоянии.

Информационное агентство «Informing»

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