Ученые назвали 5 признаков, которые грозят человеку скорой смертью

Ученые Национального института старения в США назвали признаки, которые могут указывать на скорую кончину человека. Об этом сообщает The Daily.

Симптомов приближающейся смерти

Среди симптомов приближающейся смерти выделяются одышка и ощущение нехватки воздуха. Другие тревожные признаки включают повышенную тревожность, депрессию, ухудшение внимания, концентрации. К иным признакам скорой кончины относятся повышенная усталость, пассивность, длительное пребывание в состоянии покоя, сонливость.

Исследование показало, что эти данные могут быть полезны в медицине для своевременной организации необходимой помощи и поддержки пациентам в критическом состоянии.