Кардиолог Колодзей перечислил привычки, которые угрожают здоровью сердца

Сердечные недуги продолжают оставаться одной из главных причин смертности по всему миру. Помимо широко известных рисков, таких как гипертония и высокий холестерин, многие повседневные привычки могут негативно сказываться на здоровье этого органа. Курение остается основной причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивая риск смертности на целых 50%.

Питание играет значительную роль

Неправильный рацион с избытком жиров или рафинированных продуктов может привести к лишнему весу, увеличению нагрузки на сосуды и сердце. Физическая активность же способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, улучшает кровоснабжение органов. Алкоголь, гипертония, диабет также существенно увеличивают риски.