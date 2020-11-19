Генерал Акопян: там, где были регулярные войска Армении, отступления не было

Сегодня, 18:05

Ольга Громова

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Генерал Акопян: там, где были регулярные войска Армении, отступления не было

На участках линии соприкосновения в Карабахе, где стояли регулярные войска, отступления не было. С таким заявлением во время сегодняшнего брифинга в Ереване выступил экс-начальник ГШ ВС Армении генерал Мовсес Акопян.

Он уточнил, что отступали неорганизованные добровольцы и ополченцы. Что касается регулярных войск, то если отступление и имело место, то оно проводилось в силу тактических причин.

По мнению генерала, в нагнетании обстановки из-за массового отступления отчасти виноваты журналисты. Они берут интервью у людей, никогда не служивших в армии и не имеющих о ней никакого представления, которых называют экспертами и аналитиками. 

По словам Акопяна, невозможно выиграть войну без знаний и способностей, небольшими группами. Поэтому он считает, что Никол Пашинян, премьер Армении, учинил преступление, отправив на передовую добровольцев, притом что мобилизацию на третий день по неожиданной причине власти приостановили.


И это не единственное преступление, повлиявшее на исход борьбы в Карабахе.

«На передовой солдат ест, не выпуская из рук оружия. А фотографии, где они на земле спокойно сидят и кушают, касаются тыла. Организация процесса питания людей, собрав их в кучу, - это тоже преступление, потому что всех проинструктировали о том, что в одном месте не должно быть больше 2–3 человек, потому что наши возможности в воздухе были серьезной проблемой», - отметил генерал.

В то же время начальник Генерального штаба ВС РА Оник Гаспарян считает главным виновником поражения на войне себя.

Он отметил, что была навязана нереально жестокая война. Армия обороны Арцаха на первых порах успешно отражала атаки противника, но при этом и сама несла огромные потери, в том числе в живой силе и технике. Были предприняты попытки закончить войну в первые же дни, но Баку и Анкара не желали говорить ни о каких соглашениях.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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