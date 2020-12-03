Эксперты назвали главную причину поражения Армении в Карабахе

Власти Армении не были готовы к военным действиям и допустили ряд ошибок, поэтому страна потерпела поражение в Нагорном Карабахе. Как правило, в любых войнах разведка имеет если не решающее, то очень важное значение. В этом конфликте Азербайджан имел явное преимущество в плане разведывательных средств.

Об этом рассказал завсектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Главным средством нанесения ударов была артиллерия, которой помогала разведка. Армяне не были информированы о расположении объектов противника и неэффективно действовали в сфере ПВО, заявил Кашин.

Военный эксперт Карен Вртанесян считает, что главной ошибкой Еревана был расчет на короткую войну. Ереван с начала боевых действий не верил в затяжной конфликт. По мнению Вртанесяна, к поражению привели «кадровая чехарда» и некомпетентное военное командование. Известно, что после «бархатной революции» 2018 года в Армении сменились четыре главы Службы национальной безопасности, три начальника генштаба и три командующих армией обороны Карабаха. Вртанесян также отметил, что к управлению войсками не допустили опытных участников первой карабахской кампании, что тоже послужило причиной военного провала Еревана, пишет rbc.ru .

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе закончились 10 ноября. Азербайджан, Армения и Россия подписали документ, согласно которому часть карабахских территорий переходит под контроль Баку.

Источник: Информационное агентство «Informing»