NI назвал конфликты, унесшие больше всего жизней за всю историю человечества

Обозреватель американского журнала National Interest Питер Сичиу в своей последней статье рассказал о самых кровопролитных войнах за всю историю человечества. Первые строчки по количеству жертв занимают Первая и Вторая мировые войны. Но было немало конфликтов, где количество погибших также исчислялось миллионами.

Жертвами Первой мировой войны (1914?1918) стали, согласно подсчетам, порядка 40 млн человек. Вторая мировая война (1939?1945) унесла не менее 60-80 млн жизней.

Военные действия монголов в период с 1206 по 1368 год - это еще 40 миллионов погибших. Примерно такое же количество жертв собрали вооруженные конфликты на территории Китая во втором и третьем веках.

Тайпинское восстание в Китае (1850 по 1864 год) собрало примерно 20-30 миллионов жертв.

Дунганское восстание 1862?1869 годов в провинциях Шэньси и Ганьсу и Японо-китайская война (1937-1945 годы) погубили примерно два десятка миллионов жизней.

Испанцы при завоевании Мексики загубили 24,3 миллиона человеческих жизней. Еще 20 миллионов, пишет Сичиу, пали во время походов Тамерлана (1370?1405), а Тридцатилетняя война в Европе (1618?1648) собрала жизни 11,5 миллионов человек.

Войны по инициативе Наполеона (1803?1815), согласно данным журнала, погубили 7 миллионов жизней, трехлетняя Корейская война (1950?1953) — около 4,5 млн, а война во Вьетнаме (1964?1975) — 4,3 млн. Почти восемь столетий Реконкисты на Пиренейском полуострове привели к гибели 7 млн человек. Столетняя война (1337?1453) - это еще 3,3 миллиона жертв.

Если заглянуть вглубь истории, Пунические войны (264?146 годы до нашей эры) между Древним Римом и Карфагеном привели к гибели 1,8 миллионов людей.

Источник: Информационное агентство «Informing»