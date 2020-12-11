Вооруженные силы РФ создают новые опорные пункты на севере Сирии

Сегодня, 12:40

Ольга Громова

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Вооруженные силы РФ создают новые опорные пункты на севере Сирии

Российские военнослужащие создают новые опорные пункты на севере Сирии в рамках достигнутого соглашения между ВС РФ и курдскими вооруженными формированиями из числа так называемых Сирийских демократических сил. Стороны договорились об этом после обращения курдской администрации к российскому командованию в САР.

Первый опорный пункт будет создан в провинции Рака - неподалеку от города Айн-Исса. По данным зарубежной прессы, курдское командование решило обратиться за помощью к российскому по причине того, что именно этот населенный пункт в последнее время довольно часто подвергается интенсивным обстрелам со стороны протурецких боевиков.


«Kurdistan 24» объясняет, что эти формирования таким образом стремятся расширить зону своего влияния на севере Сирии и одержать контроль над участком ключевой для региона и Сирии в целом автодороги М4.

Издание Asharq Al-Awsat узнало, что российское командование в САР после обращения курдов обратилось к отрядам СДС с призывом покинуть регион. Место вооруженных формирований займут правительственные войска.

Зарубежные источники также узнали, что всего в районе Айн-Иссы Россия намерена соорудить три наблюдательных поста. Курдская администрация дала на это согласие, так как осознает, что под натиском протурецких вооруженных формирований может окончательно утратить этот населенный пункт, пишет «Военное обозрение».

Добавим, что в Минобороны РФ данные сведения пока никак не прокомментировали.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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