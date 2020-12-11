Российский вертолет в Карабахе сбили специально, чтобы показать бессилие Москвы

Сегодня, 14:25

Александр Зуев

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Российский вертолет в Карабахе сбили специально, чтобы показать бессилие Москвы

В сети появился материал, в котором высказана версия о том, что российский вертолет Ми-24, разбившийся в Армении в ноябре, могли сбить с целью, чтобы показать бессилие Москвы. Как отмечает Telegram-канала WarGonzo, уничтожение Ми-24 - это спланированная азербайджано-турецкая провокация. Как отмечено в статье, бессилие российских властей спровоцировало бы раскол в обществе.

Как подчеркивает журналист, Семен Пегов, Баку и Анкара прекрасно знали о том, кому принадлежит вертолет и с какой авиабазы он вылетел, так как инцидент произошел под радарами средств ПВО Турции и Азербайджана.


Ранее появилась версия о том, что вертолет мог быть сбит протурецкими джихадистами.

Отметим, что в результате уничтожения российского вертолета погибли двое пилотов, а еще одному члену экипажа удалось покинуть борт Ми-24 буквально перед самым столкновением с землей. Военнослужащий чудом не получил никаких значительных травм.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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