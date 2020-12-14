На севере Сирии на пути турецких военных развернуты три базы России

Сегодня, 00:50

Ольга Громова

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На севере Сирии на пути турецких военных развернуты три базы России

Зарубежные СМИ сообщили о том, что российские военнослужащие разворачивают на севере Сирии, в районе города Айн-Исса, три наблюдательных пункта. О помощи их попросило курдское командование, нарекая на то, что регион в последнее время подвергается частым обстрелам со стороны вооруженной протурецкой группировки, входящей в СДС.


«Соглашение об этом было достигнуто еще в понедельник после переговоров между представителями РФ, официальным Дамаском и "Сирийскими демократическими силами". Его детали стали известны после брифинга командующего военным советом Тель-Абьяда Рияд Аль-Халяфа. Он подтвердил размещение российских военных на 3 наблюдательных пунктах. Они будут располагаться на востоке, западе и севере Айн-Исса», - сообщил Телеграм-канал «Directorate 4».

Отмечается, что главной целью сооружения наблюдательных пунктов является контроль за соблюдением режима прекращения огня и предотвращение ударов со стороны боевиков.

Издание Avia.pro, в свою очередь, предполагает, что Россия решила развернуть наблюдательные пункты с тем, чтобы не дать возможности Турции получить контроль над новыми территориями в Сирии. Объекты не только закроют город, но и воспрепятствуют продвижению Анкары. Тем более что в окрестностях запланировано и патрулирование региона российскими боевыми вертолетами.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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