Расшифровано пророчество Ванги на 22 декабря 2020 года

Сегодня, 15:45

Анна Лисова

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Расшифровано пророчество Ванги на 22 декабря 2020 года

Расшифровано пророчество Ванги о катастрофе 22 декабря 2020 года. 

Близкий друг провидицы Сергей Костроной еще в декабре минувшего года заявил, что Ванга предсказывала пандемию. Но в тот момент в его слова мало кто поверил. Тем не менее, в конце 2019 года мир узнал о новой болезни, которую вызывает коронавирус. А в марте ВОЗ была объявлена пандемия. 

По словам Косторного, на этом все беды не закончатся. Он считает, что следует опасаться событий, которые произойдут в день пяти двоек - 22.12.2020.

«Если не случится чудо и человечество не одумается, а продолжит нагнетать зло, гоняться за деньгами, устраивать войны, то могут произойти такие вещи, как общая эпидемия тяжелой болезни», — заявил он. 

По его словам, Ванга предупреждала, что в этот день человечество понесет колоссальные потери. Он не исключает то, что в этот день начнется новая война. 

Косторной добавил, что 21 и 22 декабря на Солнце ожидается вспышка. И это только усиливает опасения касательно грядущих событий. 

Но также он отметил, что вскоре пандемия закончится. По его мнению, это может произойти до 20 марта. В этот день, как известно, будет весеннее солнцестояние, после чего Земля «войдет в пятое измерение», что будет способствовать переменам к лучшему. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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