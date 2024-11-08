«Исключить из рациона мнение чужих людей»: Актриса Наталья Антонова поделилась «диетой» ноября для стабильной психики

Поздняя осень. Дни становятся короче, ночи - длиннее. За окном чаще пасмурно, нежели солнечно. Одних в это время года охватывает просто грусть, а на других накатывает сезонная депрессия. Звезда российских сериалов Наталья Антонова поделилась советами, которые помогут удержать психику стабильной.

Актриса назвала их «диетой» ноября. Она состоит всего из четырех пунктов, придерживаясь которых можно и поздней осенью быть на позитиве.

Исключить из рациона мнение чужих людей Не «наедаться» перед сном тревожными мыслями Уменьшить потребление негативной информации Выпивать с утра чашку ароматного чая с ложкой домашнего варенья.

Рекомендации подписчикам Наталья Антонова «сдобрила» красивой фотографией. Актриса запечатлена с широкой улыбкой на лице. На голове у нее у нее шляпка из самых поздних осенних цветов - огромных хризантем нежно-розового цвета.

Фанаты артистки поблагодарили ее за советы, отметив, что такая «диета», заряжающая на позитив, им очень нравится.



