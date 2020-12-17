На российские МиГ-29 в Ливии начали охоту истребители F-16 ВВС Турции

Истребители F-16 ВВС Турции начали охоту на российские МиГ-29 в Ливии.

Ряд СМИ со ссылкой на снимки со спутника заявили, что Турция начала преследовать «российские» МиГ-29 в Ливии. Для этой цели она перебросила туда 12 истребители F-16.

Так, на днях космический спутниковый аппарат заметил на авиабазе Аль-Ватия, что в Ливии, рулёжные дорожки вместе с площадками для размещения 12 истребителей ВВС Турции. В это же время турецкая пресса проинформировала о намерении переброски в Ливию своих F-16 из-за находящихся здесь российских истребителей МиГ-29. В связи с этим эксперты предположили, что Турция начала охоту на МиГи в связи с их деятельностью: за прошедших три недели они уничтожили почти всю инфраструктуру турецких военных вместе с ангаром, с беспилотниками, средствами РЭП и комплексами ПВО.

Однако аналитики, несмотря на присутствие в Ливии всего четырех МиГ-29 и двух бомбардировщиков Су-24, предполагают, что победа останется за самолетами, произведенными в России. Это возможно, благодаря их способности уничтожать наземные цели с огромного расстояния, поэтому турецкие F-16 вряд ли успеют подняться в воздух для осуществления перехвата.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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