На авиабазе ЛНА замечены четыре российских военных самолета

Сегодня, 13:35

Анна Лисова

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На авиабазе ЛНА замечены четыре российских военных самолета

В Ливии на крупнейшей авиабазе Ливийской национальной армии Аль-Хадим, замечены четыре российских самолета. 

Их заметили на спутниковых снимках, передает Аvia.pro.

Причину визита российской авиации на базу ЛНА официальные представители Минобороны РФ не сообщают.

В «Твиттер»-аккаунте «Gerjon» сообщается, что 24 декабря 2020 года на снимках авиабазы Аль-Хадим были замечены три военно-транспортных самолётах Ил-76 ВКС России и один самолет Ту-154 Минобороны РФ.


Источник сообщил, что по меньшей мере один авиаборт вылетел из России 23 декабря. 24 декабря некоторое количество российских самолетов вылетели на авиабазу ВКС России в Сирии.

По мнению турецких военных аналитиков, Россия продолжает активно поставлять ЛНА вооружение. При этом официально эта информация не подтверждена. 

Анкара, отмечают в России, активно вновь нагнетает ситуацию вокруг Сирии и Ливии. И это, по их мнению, может способствовать возобновлению конфликта. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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