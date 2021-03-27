Турецкие боевики начали покидать Ливию

Сегодня, 00:15

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Турецкие боевики начали покидать Ливию

В Ливии начался вывод протурецких боевых отрядов, финансируемых Анкарой. По мнению журналистов агентства France-Presse, сообщивших эту новость, этот поступок турецких властей «обнадеживающий».

В свое время Турция ввела в Ливию из Сирии отряды боевиков. Они, пройдя переподготовку, отправились на север Африки, чтобы поддержать находящееся в Триполи Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. Когда в 2020 году среди протурецких исламистов пошли «брожения», многие боевики предпочли вернуться в Сирию.


Эксперты самой вероятной причиной вывода финансируемых Турцией боевых отрядов с территории Ливии считают сравнительную стабилизацию ситуации внутри страны. Кроме того, был начат и внутриливийский диалог.

Сейчас в Ливии действует единое правительство вместе с президентским советом, на него возлагается задача проведения всеобщих выборов. После того, как полгода назад в Женеве главные стороны ливийского конфликта - ПНС и ЛНА - подписали соглашение о прекращении боевых действий, под эгидой ООН было решено провести в стране выборы в конце октября этого года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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