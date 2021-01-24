В Ливии у ЛНА появились российские бомбардировщики Су-24

На вооружении Ливийской национальной армии появились бомбардировщики Су-24.
Ливийские СМИ опубликовали фотографию прохода над землей двух фронтовых бомбардировщиков, передает Аvia.pro. Сообщается, что эти самолеты принадлежат ЛНА. При этом получить их, как предполагают журналисты, ЛНА могла от России.
На вооружении Ливии были ранее фронтовые бомбардировщики Су-24Мк, но в 2012 году их уничтожили.
О том, что ЛНА имеет в своем распоряжении бомбардировщики Су-24М СМИ сообщали и в прошлом году. Предполагалось, что это могли быть самолеты ВКС РФ. Но позднее появились снимки, на которых уже можно было рассмотреть символику, используемую ЛНА.
По некоторым данным, ливийские Су-24М уже были задействованы в атаках по позициям сил Правительства национального единства Ливии и колоннам турецких военных. Но официально командование ЛНА не комментирует информацию о Су-24М.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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