В Ливии у ЛНА появились российские бомбардировщики Су-24

На вооружении Ливийской национальной армии появились бомбардировщики Су-24.

Ливийские СМИ опубликовали фотографию прохода над землей двух фронтовых бомбардировщиков, передает Аvia.pro . Сообщается, что эти самолеты принадлежат ЛНА. При этом получить их, как предполагают журналисты, ЛНА могла от России.

На вооружении Ливии были ранее фронтовые бомбардировщики Су-24Мк, но в 2012 году их уничтожили.





О том, что ЛНА имеет в своем распоряжении бомбардировщики Су-24М СМИ сообщали и в прошлом году. Предполагалось, что это могли быть самолеты ВКС РФ. Но позднее появились снимки, на которых уже можно было рассмотреть символику, используемую ЛНА.

По некоторым данным, ливийские Су-24М уже были задействованы в атаках по позициям сил Правительства национального единства Ливии и колоннам турецких военных. Но официально командование ЛНА не комментирует информацию о Су-24М.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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