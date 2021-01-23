В Ливии появилась огромная военная база российских военных

Сегодня, 10:35

Ольга Громова

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В Ливии появилась огромная военная база российских военных

На территории Ливии развернулась огромная военная база России. Об этом сообщает агентство Аvia.pro, ссылаясь на опубликованные турецкими средствами массовой информации спутниковые снимки. По предварительным оценкам, на объекте могут находиться от полутора до двух тысяч человек.

В публикации акцентируется внимание на том, что крупная военная база на территории Ливии, о которой идет речь, была развернута Вооруженными силами РФ, а не частными военными компаниями. 

При этом официальных комментариев от отечественного оборонного ведомства о размещении такой базы пока не поступало.

На обнародованных спутниковых снимках хорошо видно фортификационное укрепление. При этом не указывается, где конкретно находится эта база. Согласно предположениям журналистов, речь о той территории Ливии, которая находится под контролем сил Хафтара.

В стране также были найдены еще несколько военных баз и укрепленных военных пунктов. Это позволяет допустить, что ЛНА активно готовится к возможному противостоянию с ПНС. Тем более что поступила информация об активном стягивании в Ливию оружия из Турции.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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