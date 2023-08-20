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Российские войска могут направить в Ливию ради заработка Шойгу и Тимченко на нефти – источник

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Российские войска могут направить в Ливию ради заработка Шойгу и Тимченко на нефти – источник
Ливия
Фото из открытых источников

По информации источников, переброска части российских войск в Ливию может быть связана с желанием министра обороны Сергея Шойгу заработать на ливийской нефти.

Об этом сообщает телеграм-канал «Кремлевский шептун», отмечая, что торговать в дальнейшем ливийской нефтью рассчитывает компания Gunvor Group олигарха Геннадия Тимченко, которого также называют «союзником» Шойгу.

«Именно его компания должна будет продавать ливийскую нефть с месторождений, которые компаньоны должны будут выпросить у Халифы Хафтара в обмен на безопасность последнего. Однако, если Хафтар откажется отдать пару месторождений бесплатно, то его тут же сольют, а российских войск в Ливии больше не будет», – пишут авторы паблика.

Администраторы канала также обращают внимание, что «дружная компания нефтяных заговорщиков» подает свой проект президенту не как новый способ обогащения, а как способ ограничить международное влияние главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Стоит отметить, что, по некоторой информации, Минобороны РФ намерено направить в Ливию не бойцов ЧВК «Редут», а подразделения регулярной армии России, которые в настоящее время как никогда нужны в хоне проведения специальной военной операции на Украине.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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