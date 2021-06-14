Политолог: Турция стремится легализовать свое военное присутствие в Ливии

Ливийский политолог Аюб Аль-Авджали рассказал о том, какие истинные цели может преследовать визит турецкой делегации в Триполи.

В своей беседе с местными журналистами он сразу же выразил уверенность в том, что Турция не намерена покидать Ливию, поскольку она не сделала ни единого шага для реализации решений Форума политического диалога Ливии (LPDF) в Женеве.

Аль-Авджали заявил, что представители официальной Анкары в ходе визита сосредоточились на оценке текущей ситуации в Ливии, а также попытались заручиться поддержкой некоторых партий по мере приближения сессии парламента к утверждению временного правительства национального единства (ПНЕ).

«Турция хочет послать всему миру сигнал о том, что она присутствует в Ливии на законных основаниях, и что Женевское соглашение, предусматривающее вывод всех наемников и иностранных сил из Ливии, турецких войск не касается», - сказал Аюб Аль-Авджали.

В заключение эксперт добавил, что недавний визит министра обороны Турции в Триполи заставил задуматься многих местных жителей, а также международное сообщество. Дело в том, что глава ведомства на территории Ливии был радушно принят только турецкими военнослужащими, передает libyareview.com.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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