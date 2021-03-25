РФ перебросила в Ливию не менее 4 истребителей МиГ-29

Информация о переброске на территорию Ливии группы в составе шести истребителей МиГ-29 в качестве оказания помощи Ливийской национальной армии (ЛНА), которая появилась в сети ранее, получила первое частичное подтверждение. Интернет-ресурс АвиаПро, ссылаясь на обнародованный отчет в издании «Scramble», сообщает, что как минимум четыре самолета, о которых идет речь, были на вооружении 116-го Центра боевого применения в Астрахани. Принадлежность еще двух МиГ-29 остается пока неизвестной.

При этом у специалистов нет сомнений в том, что речь идет об истребителях ВКС РФ, а вот сведения о летчиках, которые поступали, были весьма туманными. В сети появлялись даже сообщения, что боевыми самолетами управляли сирийские пилоты.

Неоспоримым является пока тот факт, что в 2020 году шесть МиГ-29 были переданы Ливии.

«По фото нам удалось опознать одну двухместную модель 9.51, остальные, похоже, модели 9.13. В основу исследования легло сравнение зелено-серого камуфляжа на конкретном самолете, что было очень непросто, ведь всем известные снимки с дозаправки на авиабазе Хмеймим были отфотошоплены. Четыре официально идентифицированных МиГ-29 (модель 9.13): МиГ-29 (9.13) : 05 Синий / RF-92132, 06 Синий / RF-92136, 07 Синий / RF-92135 и 08 Синий / RF-92141», - сказано в публикации «Scramble».

Утверждается, что все МиГи были на службе в 116-м Центре боевой подготовки истребителей, который базируется на авиабазе Ашулук в Астраханской области. Там указанные самолеты были заменены более новыми МиГ-29СМТ2 (модель 9.17Р) и МиГ-29УБМ (модель 9.53Р).

Подчеркнем, что информация, о которой идет речь, официально не подтверждена и не подкреплена какими-нибудь доказательствами, которые выглядели бы убедительными.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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