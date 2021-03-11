В Ливии российскими ЗРПК «Панцирь-С1» сбиты 47 турецких беспилотников Bayraktar TB2

Сегодня, 08:35

Анна Лисова

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В Ливии российскими ЗРПК «Панцирь-С1» сбиты 47 турецких беспилотников Bayraktar TB2

Комплексы ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства в Ливии сбили 47 турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. 

Об этом сообщает американский военкор Джефф Яворски

Ранее в Турции не раз заявляли о том, что Bayraktar TB2 успешно смогли разгромить не один комплекс «Панцирь-С», в том числе и на территории Ливии. Но, как оказалось, эти данные не соответствуют действительности и серьезные потери понесла как раз турецкая сторона. 

Как удалось подсчитать экспертам, комплексы «Панцирь-С», которые получила Ливийская национальная армия, сбили не менее 47 турецких ударно-разведывательных дронов, используемых против сил ЛНА Правительством национального единства и Турцией. 

В данном случае речь идет только об официально подтвержденных случаях. Но стоит учитывать, что в условиях боевых действий нередко информация попадает в открытый доступ не вся. Поэтому в реальности сбитых беспилотников может быть в разы больше. 

Американский репортер Джефф Яворски отмечает, что солдаты, которые управляли «Панцирь-С» в Ливии, смогли быстро изучить тактику атаки Bayraktar TB2. Поэтому они без труда уничтожали турецкие дроны. 

Bayraktar TB2 уничтожили в Ливии 9 российских «Панцирь-С1» общей стоимостью на 118 млн долларов, тогда как дронов было сбито на 245 млн долларов. Такие цифры приводит издание «Soha Military».

При этом, ранее прозвучала информация о том, что в Ливии было сбито средствами ПВО ЛНА 80 беспилотников, из которых большинство - Bayraktar TB2. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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