Хафтар оскорбил Эрдогана неоднозначными военными учениями с фотомишенями

Ливийская национальная армия тренировалась на фотомишенях - солдаты стреляли по изображениям Реджепа Тайипа Эрдогана.

О «неоднозначных военных учениях», устроенных на территории Ливии силами ЛНА во главе с маршалом Халифой Хафтаром, рассказало в среду, третьего февраля, информационное агентство «Yeni Safak».

В публикации говорится, что вместо мишеней бойцы упражнялись в стрельбе по фотографиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Также на макетах был флаг Турции.

Предполагается, что таким образом Хафтар продемонстрировал отношение ЛНА к Анкаре, которая в гражданском противостоянии поддерживает Правительство национального согласия.

Издание EurAsia Daily предположило, что это были не маневры, а намеренная пропагандистская акция. На это указывает хотя бы факт, что солдаты ЛНА демонстративно топтали так называемые «условные цели».

Демонстративный вызов, продемонстрированный Хафтаром в адрес верховного главнокомандующего Турции, вполне укладывается в состоявшийся недавно обмен резкими заявлениями между руководством ЛНА и официальной Анкарой.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529