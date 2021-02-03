Хафтар оскорбил Эрдогана неоднозначными военными учениями с фотомишенями

Вчера, 19:35

Ольга Громова

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Хафтар оскорбил Эрдогана неоднозначными военными учениями с фотомишенями

Ливийская национальная армия тренировалась на фотомишенях - солдаты стреляли по изображениям Реджепа Тайипа Эрдогана.

О «неоднозначных военных учениях», устроенных на территории Ливии силами ЛНА во главе с маршалом Халифой Хафтаром, рассказало в среду, третьего февраля, информационное агентство «Yeni Safak».

В публикации говорится, что вместо мишеней бойцы упражнялись в стрельбе по фотографиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Также на макетах был флаг Турции.

Предполагается, что таким образом Хафтар продемонстрировал отношение ЛНА к Анкаре, которая в гражданском противостоянии поддерживает Правительство национального согласия.

Издание EurAsia Daily предположило, что это были не маневры, а намеренная пропагандистская акция. На это указывает хотя бы факт, что солдаты ЛНА демонстративно топтали так называемые «условные цели».

Демонстративный вызов, продемонстрированный Хафтаром в адрес верховного главнокомандующего Турции, вполне укладывается в состоявшийся недавно обмен резкими заявлениями между руководством ЛНА и официальной Анкарой.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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