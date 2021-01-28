США вывезли на базу «Рамштайн» захваченный в Ливии российский ЗРПК «Панцирь-С1Э»

Сегодня, 10:15

Анна Лисова

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США вывезли на базу «Рамштайн» захваченный в Ливии российский ЗРПК «Панцирь-С1Э»

По меньшей мере один ЗРПК «Панцирь-С1Э» захватили американцы. 

В Ливии они смогли завладеть российским ЗРПК «Панцирь-С1Э» с технической документацией, передает Аvia.pro. Захваченный ЗРПК вывезли в Германию, где специалисты будут заниматься его изучением. 

Источник The Times сообщил, что захваченный комплекс ПВО является экспортной версией «Панцирь-С1». Он практические не пострадал в ходе боев в Ливии и уже переброшен на базу «Рамштайн» в Германии. 

Операция по захвату этого комплекса была проведена для того, чтобы снизить вероятность атак по гражданским самолетам со стороны ополченцев. Произошедшее, отмечает источник, может спровоцировать ухудшение ситуации, поскольку, похоже, американцы действовали в нарушение договоренностей с силами Ливийской национальной армии. 

По словам специалистов, «Панцирь-С1Э» попытаются разобрать, чтобы создать аналог, а также разыскать его уязвимые места. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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