Анкара заявляя о последовательном выводе иностранных наёмников из Ливии, накануне выборов президента, продолжает стягивать в страну боевиков из Африки и Ближнего Востока.

По сообщениям ряда СМИ - в удерживаемом террористом Абд Аль-Рауфом Каррой аэропорту Митига, бортами RADA Airlines прибывают афганские боевики по маршруту Кабул, Туркменистан, Ливия. Так, израильский журналист Ави Шарф, пишет о связи этой авиакомпании с группировкой RADA, возглавляемой Каррой.

4 декабре самолёты ИЛ62м авиакомпании, выполнили рейс по доставке оружия и наёмников на занятый группировкой аэропорт Митига, а после перебросили боевиков на базу Аль-Ватыя, находящуюся под контролем Турции.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) утверждает, что уже сейчас в Ливии находится более 18 тысяч боевиков, что дестабилизируете обстановку в стране и ставит под угрозу выборы президента страны, назначенные на 24 декабря. Банды наёмников, по свидетельствам местных жителей уже были замечены в грабежах и насилии.

В тоже время через турецкие СМИ идет лживая кампания, призванная отвлечь внимание от накачивания западной Ливии наемниками. Политик Халед аль-Мишри заявил, что в Ливии находятся бойцы «ЧВК Вагнера», без предоставления каких либо доказательств, а так же не принимая во внимание опровержения дипломатов МИД РФ. Впрочем, глава Высшего государственного совета Триполи Мишри давно известен не только связью с организацией «Братья-мусульмане»(запрещена в РФ), но и своей ненавистью к России и адеж попыткой шантажа в адрес российского руководства – он требовал не много не мало признать легитимность премьер-министра Сарраджа президентом РФ Владимиром Путиным в обмен на освобождение похищенных россиян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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