В Сирии турецкие джихадисты были атакованы новейшим российским беспилотником

Вчера, 23:15

Ольга Громова

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В Сирии турецкие джихадисты были атакованы новейшим российским беспилотником

Российские военные «обкатали» в Сирии новейший отечественный ударный беспилотник «Орион». Этот БПЛА, два месяца назад вставший на вооружение РФ, атаковал на территории САР позиции турецких джихадистов, сообщает «Авиа.Про».

В свой первый боевой вылет беспилотник успел громко отличиться - ему удалось ликвидировать крупную базу протурецких боевиков на территории Алеппо. Первая информация в СМИ о том, что за атакой на джихадистов стоит дрон-камикадзе «Ланцет», действительности не соответствует. Во время удара «засветился» совершенно другой беспилотник.


«Орион» — это почти БПЛА (Интересно, а почему почти?! «Орион» — самый что ни на есть настоящий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) средневысотный большой продолжительности полета. - Ред.), который нанес вышеупомянутые смертоносные атаки против повстанцев. Если информация об участии «Ориона» в войне при Эль-Бабе достоверна, то это будет первый раз, когда самолет нанесет удар по повстанцам с момента его официального ввода в эксплуатацию в конце октября 2020 года», - цитирует издание вьетнамский интернет-ресурс «DatViet».

В России факт «обкатки» в Сирии аппарата «Орион» не комментируют.


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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