Al-Monitor: Россия попала в тупик на севере Сирии

Россия попала в тупик на севере Сирии и теперь не знает, что предпринять и как из него выйти, пишет издание Al-Monitor.

Москва сейчас пытается воздействовать на поддерживаемых США курдов и добиться того, чтобы они согласились передать Айн-Иссу под контроль сирийской правительственной армии.

РФ в качестве аргумента приводит различные доводы, в том числе, что населенный пункт должен быть защищен от атак подконтрольных Турции джихадистов. Парадокс, пишет издание, но Москва при этом совершенно не препятствует их попыткам занять новые позиции близ Айн-Иссы.

В публикации подчеркивается, что российских войск и сил Башара Асада на севере и в северо-восточных регионах САР очень мало. Очевидно, именно этим и объясняется невозможность проведения серьезной силовой операции.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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