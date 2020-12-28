Жители Сирии забросали камнями американский военный патруль

Жители Сирии с открытой неприязнью встретили американских военных, забросав их градом камней. Известно, что инцидент произошел в провинции Эль-Хасеке в северо-восточной части Сирии, передает «РИА Новости».

Шквал камней, палок и ругательств встретил американский военный патруль вблизи провинции Эль-Хасеке, в результате чего военным пришлось срочно прекратить обход региона.





«Жители преградили дорогу патрулю американских оккупантов около поселения Эль-Хасеке к востоку от города Камышлы и забросали его камнями», - проинформировал сирийский государственный телеканал «Al-Ikhbariya».

Причем сирийские СМИ указали, что США осуществляет незаконный патруль местности вместе с арабо-курдскими вооруженными формированиями Сирийских демократических сил, что вызывает крайнее недовольство местных жителей. Америка намеревается взять под свой контроль регионы на севере и северо-востоке арабской республики — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, ведь там находятся крупнейшие в Сирии залежи нефти и газа. Сирия открыто выступает против такой политики США, называя присутствие американских военных «оккупацией» и «государственным пиратством» с целью кражи природных ресурсов страны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529