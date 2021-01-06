Сирийские курды грозятся захватить российскую военную базу в Сирии, расположенную в районе города Камышлы, сообщает Avia.pro. Кроме того, они предупредили правительственные силы САР, что прибегнут к их «изгнанию» из севера страны - в частности, из провинции Хасака.

Согласно сообщению телеканала Xever24, который ссылается на сведения представителей Автономной администрации северо-восточной Сирии, курды поставили ультиматум. Либо российские войска и силы правительства САР оказывают им помощь в Айн-Иссе, либо они захватывают российскую базу в Камышлы.

С похожим требованием выступили и поддерживаемые США Сирийские демократические силы. Вне всякого сомнения, СДС выражает позицию Вашингтона, а не свою собственную.

Заметим, что Автономная администрация северо-восточной Сирии не является официальным органом управления. Фактически, она является самопровозглашенной.

Российские военные не признают требований самопровозглашенных администраций, поэтому не намерены их выполнять, отмечает издание. Но если все же курды решатся на нападение, РФ сможет дать жесткий отпор и подавить агрессию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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