Anadolu: Спецназ РФ предпринял попытку проникновения в тыл Сирийской национальной армии

Российские силы специального назначения попытались пробиться в тыл Сирийской национальной армии (СНА) на юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на свои собственные источники в СНА.

По его сведениям, операция по проникновению в тыл была организована российским спецназом в ночь с десятое на одиннадцатое января прямо у линии соприкосновения в Энкави - это на территории провинции Хама, в районе долины Габ.

На первом этапе операции российские военные задействовали ударные БПЛА, которые сбрасывали зажигательные бомбы. На втором в дело вступили снайперы. Также было применено оружие с теплонаведением.

Турецкое агентство делает особый акцент на то, что в результате атаки, на которую РФ пошла в нарушение российско-турецких договоренностей о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, погибли несколько бойцов СНА. Количество жертв не указывается. В других турецких изданиях речь идет по крайней мере об 11 погибших.

Anadolu добавила, что силы СНА прибегли к ответному удару и накрыли артиллерийским огнем и ракетами позиции Сирийской арабской армии в селе Маарт Мукхас на юге Идлиба.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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