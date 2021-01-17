На российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии обнаружили шесть неизвестных истребителей

На западной стоянке российского аэродрома «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия замечены шесть неизвестных истребителей, пишет издание Avia.Pro. Еще несколько дней назад этих самолетов там не было.

Издание публикует спутниковый снимок, на котором красным прямоугольником выделены неизвестные истребители. Отмечается, что два из них, скорее всего, принадлежат ВВС Сирии - на это указывают опознавательные знаки. Еще четыре, в серой расцветке - МиГ-29. По крайней мере, ранее именно в серой расцветке самолеты были замечены над территорией Ливии.

Официальных комментариев касательно замеченных на авиабазе «Хмеймим» неизвестных истребителей пока не поступало. Однако пару дней назад агентство AMN проинформировало о том, что российская сторона передала ВВС Сирии новую партию боевых самолетов. При этом подтверждений этих сведений ни со стороны Минобороны РФ, ни от военного ведомства САР нет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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