На российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии обнаружили шесть неизвестных истребителей

17-01-2021, 14:20

Ольга Громова

0

Image 16+
На российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии обнаружили шесть неизвестных истребителей

На западной стоянке российского аэродрома «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия замечены шесть неизвестных истребителей, пишет издание Avia.Pro. Еще несколько дней назад этих самолетов там не было.

Издание публикует спутниковый снимок, на котором красным прямоугольником выделены неизвестные истребители. Отмечается, что два из них, скорее всего, принадлежат ВВС Сирии - на это указывают опознавательные знаки. Еще четыре, в серой расцветке - МиГ-29. По крайней мере, ранее именно в серой расцветке самолеты были замечены над территорией Ливии.

Официальных комментариев касательно замеченных на авиабазе «Хмеймим» неизвестных истребителей пока не поступало. Однако пару дней назад агентство AMN проинформировало о том, что российская сторона передала ВВС Сирии новую партию боевых самолетов. При этом подтверждений этих сведений ни со стороны Минобороны РФ, ни от военного ведомства САР нет.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Минобороны Литвы увидели одностороннее укрепление мощи в Калининградской области

Сегодня, 15:00

Байден может развязать войну для решения внутренних проблем США

Сегодня, 12:40

Литва настаивает на увеличении численности войск НАТО

Вчера, 07:40

США перестали считать Россию главной угрозой

17-01-2021, 16:55

На российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии обнаружили шесть неизвестных истребителей

17-01-2021, 14:20

Эстонские офицеры из-за плохих зимних шапок едва не сорвали военные сборы

17-01-2021, 14:10

Sohu: новое российское оружие заставило США усомниться в эффективности своих самолетах

17-01-2021, 12:15

США признали неспособность сил НАТО защитить страны Прибалтики от России

17-01-2021, 10:50

В США рассказали, чем Вашингтон планирует ответить России на «Искандер-М»

17-01-2021, 10:35

В США раскрыли план нападения на Россию в 2020 году

16-01-2021, 23:30

Эксперты из Китая предупредили мир о мрачных последствиях пандемии

15-01-2021, 17:50

В США раскритиковали новое гиперзвуковое оружие России

15-01-2021, 15:00

Трамп готов рассекретить информацию о сбитом над Донбассом Boeing 777

15-01-2021, 10:00

В НАТО обеспокоены усилением присутствия России в Балтии, на Черном море и в Северной Африке

14-01-2021, 23:00

В Пентагоне потеряли все восемь российских субмарин проекта «Варшавянка»

14-01-2021, 20:15

Минобороны Швеции опубликовало ролики о возможной войне с Россией

14-01-2021, 15:35

Россия и НАТО переходят во взаимные лобовые атаки

14-01-2021, 13:05

Sina: флот США ждут неприятности на подходе к берегам России

14-01-2021, 10:45

В Турции рассказали о Трампе, ослепленном личными амбициями

14-01-2021, 10:15

Эксперты оценили потери Армении в Карабахской войне в $38,4 млрд

13-01-2021, 15:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров