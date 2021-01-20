В прессе Сербии оценили шансы США вторгнуться в Крым и победить РФ

Сегодня, 10:00

Анна Лисова

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В прессе Сербии оценили шансы США вторгнуться в Крым и победить РФ

Сербский аналитик Слободан Самарджия проанализировал шансы США на победу в Крыму. 

Информационный ресурс «Политика» опубликовал его оценку ситуации вокруг Крымского полуострова, передает ИноСМИ

Самарджия отмечает, что Вашингтон уже далеко не один год идет по пути ухудшения отношений с Москвой. И хотя Запад продолжает заявлять о превосходстве США над Россией, тем не менее, на военное вторжение в Крым американцы не решаются, и вряд ли пойдут на это в обозримом будущем. 

Угроза российско-американской войны существует уже не одно десятилетие и вряд ли уйдет в ближайшее время. Тем не менее, американцы, несмотря на все свои ресурсы, не решаться воевать с таким сильным соперником как Россия вдали от своих берегов. 

Развязывая войну с Россией, США придется во многом полагаться на своих союзников. Но вот будут ли они поддерживать Вашингтон в войне с РФ, большой вопрос. 

Тем не менее, риск того, что в 2021 году РФ и США столкнуться в вооруженном конфликте остается. Полем для сражений может стать Крым, хотя вероятность этого слишком мала. Действительно, для властей США было бы выгодно устроить «победу демократии» в Крыму, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем. Но слишком уж сложная задача будет стоять перед американскими военными, если их отправят на штурм Крыма. А учитывая то, насколько сильно Россия укрепила оборону полуострова, вряд ли США пойдут на столь рискованную кампанию, которая, по сути, заведомо провальная. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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