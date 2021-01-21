AgoraVox: Азербайджан мог использовать оружие НАТО в Нагорном Карабахе

Азербайджан мог использовать оружие НАТО в войне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает французский сайт AgoraVox, передает портал ИноСМИ .

Речь идет об артиллерийских орудиях, которые приобрел Баку у Чехии. Обозреватели отмечают, что это первый случай поставок наступательного вооружения страной НАТО в зону конфликта. Внутренне правило о том, что страны-участницы альянса не поставляют оружие ни одной из сторон конфликта, до этого соблюдалось довольно строго.





Еще в 2018 году в одном из рекламных роликов азербайджанской армии появилась военная техника чешского производства. И в результате на Чехию обрушилась волна обвинений в нарушении эмбарго на продажу оружия Азербайджану. Но в Чехии опровергли продажу оружия Баку, заявив, что в экспортных визах компании «Czechoslovak Group», которая и производит оружие, замеченной в Баку, в качестве конечного пункта военных автомобилей «Tatra» был указан Израиль.

Журналисты смогли выяснить, что в Израиль действительно были поставлены 54 военных машины «Tatra», после чего их за 12 часов доукомплектовали израильскими телекоммуникационными системами и системами дистанционного управления израильской компании «Elbit systems Land and C4i» и перебросили в Словакию.

Далее же их оснастили гаубицами «Dana M-1» и установками РСЗО «Vampir RM-70» и доставили в Азербайджан самолетами «Silk Way» под дипломатическим прикрытием.

Подобные действия, отмечают эксперты, показали насколько высок уровень коррупции в странах, которые входят в НАТО. И это лишь доказывает, что для их руководства доходы важнее человеческих жизней.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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