AgoraVox: Азербайджан мог использовать оружие НАТО в Нагорном Карабахе

Сегодня, 14:50

Анна Лисова

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AgoraVox: Азербайджан мог использовать оружие НАТО в Нагорном Карабахе

Азербайджан мог использовать оружие НАТО в войне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает французский сайт AgoraVox, передает портал ИноСМИ

Речь идет об артиллерийских орудиях, которые приобрел Баку у Чехии. Обозреватели отмечают, что это первый случай поставок наступательного вооружения страной НАТО  в зону конфликта. Внутренне правило о том, что страны-участницы альянса не поставляют оружие ни одной из сторон конфликта, до этого соблюдалось довольно строго. 

Еще в 2018 году в одном из рекламных роликов азербайджанской армии появилась военная техника чешского производства. И в результате на Чехию обрушилась волна обвинений в нарушении эмбарго на продажу оружия Азербайджану. Но в Чехии опровергли продажу оружия Баку, заявив, что в экспортных визах компании «Czechoslovak Group», которая и производит оружие, замеченной в Баку, в качестве конечного пункта военных автомобилей «Tatra» был указан Израиль.

Журналисты смогли выяснить, что в Израиль действительно были поставлены 54 военных машины «Tatra», после чего их за 12 часов доукомплектовали израильскими телекоммуникационными системами и системами дистанционного управления израильской компании «Elbit systems Land and C4i» и перебросили в Словакию. 

Далее же их оснастили гаубицами «Dana M-1» и установками РСЗО «Vampir RM-70» и доставили в Азербайджан самолетами «Silk Way» под дипломатическим прикрытием.

Подобные действия, отмечают эксперты, показали насколько высок уровень коррупции в странах, которые входят в НАТО. И это лишь доказывает, что для их руководства доходы важнее человеческих жизней. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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