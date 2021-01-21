ВВС США по ошибке целых два года сканировали в Сирии частоты С-300 вместо ЗРК С-400

Вчера, 20:30

Ольга Громова

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ВВС США по ошибке целых два года сканировали в Сирии частоты С-300 вместо ЗРК С-400

ВВС США целых два года сканировали в Сирии частоты С-300, ошибочно полагая, что считывают параметры С-400 «Триумф». Об этом сообщает издание «АвиаПро» без ссылки на какой-либо заслуживающий доверия источник информации.

По его сведениям, Штаты разместили на приграничных с САР территориях специальные комплексы, которые сканируют частоты. Кроме этого, совершали вылеты и самолеты-разведчики. И им действительно удавалось узнать параметры, отмечает издание, но не С-400.


Дело в том, что в Сирии при подлете чужой авиации радары «Триумфов» в активный режим не переводятся. Вместо них применяются средства противовоздушной обороны малой и средней дальности. К таковым относятся и С-300, которые обеспечивают прикрытие С-400.

«Вероятно, именно с этим фактом и связаны утверждения американцев о том, что ЗРК С-400 имеют дальность поражения целей до 250 километров, ведь улавливались радиочастоты радаров ЗРК С-300», - предположил военный аналитик.

С подобными проблемами по считыванию частот ЗРК С-400 Вашингтон столкнулся и в Крыму.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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