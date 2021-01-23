В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства «Стамбул»

Сегодня, 21:10

Ольга Громова

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В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства «Стамбул»

На одной из оборонных ветвей Турции состоялся торжественный спуск на воду первого отечественного фрегата «Стамбул» (F-515). В церемонии принял участие и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Турецкий лидер сообщил, что в 2002 году в стране в оборонной промышленности реализовывалось лишь 20 проектов, а на текущий момент это число уже достигло 700.

«Быть сильными в военном, экономическом и дипломатическом плане для нас не столько выбор, сколько необходимость», — отметил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция входит в десятку стран мира, которые могут как проектировать и строить военные корабли, так и обслуживать их.


Кроме этого, она в топ-3 государств по производству беспилотных летательных аппаратов, особенно, ударных.

«За нашими беспилотниками с завистью следят во всем мире», - похвастался Тайип Эрдоган.

Фрегат «Стамбул» класса I стал пятым военным судном, которое спущено на воду в рамках реализации национальной программы строительства военных судов - MILGEM. В длину он 113 метров, в ширину - 14,4 метра. Водоизмещение судна порядка трех тысяч тонн. Корабль оснащается системой пуска ракет типа «земля-воздух».

Всего должно быть построено четыре таких фрегата.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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