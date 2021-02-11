Применение ракетного оружия сирийскими Ми-25 попало на видео

Вчера, 19:30

Ольга Громова

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Применение ракетного оружия сирийскими Ми-25 попало на видео

В социальной сети Твиттер появилось видео, которое демонстрирует применение ракетного оружия двумя сирийскими вертолетами Ми-25. Эти винтокрылые машины часто называют «летающими танками» за их возможности.

Автором ролика выступил летчик, член экипажа одной из «вертушек». Он прямо как профессиональный оператор заснял, как вертолеты, летящие на небольшой высоте, обрушивают на противника неуправляемые ракеты. После попадания в цель винтокрылые машины разворачиваются и возвращаются на базу.

Точных сведений о том, какие боеприпасы были применены Ми-25, нет. Предположительно, речь о 80-мм НАР С-8 с массой до 15,2 кг. Дальность полета ракет - до 2200 метров. Ранее вертолеты применяли 57-мм С-5. Они более компактны, но их запасы уже на исходе.


Из вооружения на этих вертолетах также стоят 4-ствольные пулеметы ЯкБ-12.7 (они скорострелы - порядка 4500 выстрелов в минуту) и противотанковые управляемые ракеты 9М17П комплекса "Фаланга-ПВ".

Однако кроме Сирии эти ПТУР уже нигде в мире не используют, сообщает «Российская газета».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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