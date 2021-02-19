Дополнительные истребители ВКС РФ переброшены в Сирию из-за агрессии Турции в отношении российских военных

Россия начала переброску дополнительных истребителей в Сирию из-за усиления агрессии Турции. Участившиеся конфликтные ситуации между российскими военными и протурецкими ополченцами вынудили ВКС РФ перебросить дополнительную группу боевых истребителей на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, информирует «Avia.pro».

Известно, что с территории военного аэродрома Приволжский в Астраханской области уже отбыл борт Ту-154 с группой боевых истребителей ВКС России — точное число переправляемой техники остается неизвестным. По неподтверждённой информации, речь идет о 4 истребителях Су-57, которые могут быть задействованы для атаки на террористов в северной и северо-западной частях Сирии —в этих районах, помимо террористических группировок, находятся и турецкие формирования.

Также известно о выдвижении крупной группы российских военных в район города аль-Баб, который находится под контролем турецкой армии и джихадистов. Вероятно, российские военнослужащие готовятся к полноценному противостоянию, для чего в поддержку и были высланы российские истребители. По сообщению сирийского информационного источника «Sentry Syria», несколько часов назад в районе северо-запада Сирии уже наблюдалась активность самолетов ВКС России, однако пока никаких данных об активации противостояния не поступало.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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