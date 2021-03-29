Кедми: военное присутствие России в Сирии нейтрализует 6-й флот США

Кедми рассказал, как Россия нейтрализовала 6-й флот США.

Уже более пяти лет Россия принимает участие в событиях в Сирии, уничтожая на ее территории международный терроризм. Это способствовало тому, что Россия теперь присутствует в Средиземноморском регионе, она серьезно усилила свои боевые возможности. Об этом заявил военный эксперт из Израиля Яков Кедми в эфире интернет-канала Iton TV.

Через Сирию прошли почти 90% российских авиаторов, офицерский состав имеет сирийский опыт.

«Россия прогнала через Сирию всю свою армию. 90 с лишним процентов летчиков прошли Сирию, нет ни одного офицера и генерала старше полковника, у которого бы не было сирийского опыта. Россия испытала в Сирии огромное количество тактических вооружений, плюс вооружения другого порядка, и это принесло огромную пользу и сэкономило большие деньги», — объяснил эксперт.

Теперь Россия, постоянно присутствуя в САР, постепенно нейтрализует американский флот.

«У России теперь постоянное присутствие в Сирии, которое нейтрализует 6-й флот (США). Проблемы торгового флота и кораблей для эскадры в Средиземном море Россия решает с вводом все новых и новых кораблей. Сейчас будет перестраиваться порт в Тарусе, перестраиваться и расширяться база ВКС в Хмеймим», — отметил Кедми.

Кроме таких масштабных задач Россия вполне может решить и еще одну, относительно Израиля. Зачастую он использует для совершения атак на Сирию американские истребители F-35, причем ей для этого не обязательно заходить в воздушное пространство САР. А у российских систем ПВО уже имеется неплохой опыт «взаимодействия» с F-35.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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