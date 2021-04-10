В Приднестровье в 13 километрах от границы с Украиной засняли передвижение российских военных

Сегодня, 09:15

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В Приднестровье в 13 километрах от границы с Украиной засняли передвижение российских военных

В Сети появилась информация о том, что в непризнанной республике Приднестровье колонна российской военной техники была замечена лишь в 13 километрах от границы с Украиной, пишет издание Русская Планета.

В частности, внимание Telegram-канал NEXTA Live опубликовал снимок российских БТРов, которые пребывали в районе аэродрома Тирасполь. По данным информированного источника,  военные растянулись вдоль участка границы с Украиной протяженностью в 15 километров, который является идеальным плацдармом для наступления против Украины. 

Сообщается, что в Приднестровье активизировались российские военные. Из-за перемещения  войск у западной границы Украины, обстановка там создается довольно напряженная. 

Стоит отметить, что по официальным данным в Приднестровье пребывает до 1,7 тыс. российских военных. Но украинские политики не раз заявляли, что реальное число российских военных в непризнанной республике может в разы превышать официальные цифры. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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